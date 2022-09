Parco del Mercatello, via ai lavori. Napoli: Tornerà presto all'antico splendore 4,6 milioni per la riqualificazione: presentati questa mattina i dettagli degli interventi

Tornerà presto al suo antico splendore il Parco del Mercatello. Sono ufficialmente partiti oggi i lavori al "polmone verde" della città, da tempo finito al centro delle polemiche per lo stato di abbandono in cui versa.

L' importo di 4.600.000 euro, finanziati dalla regione Campania consentirà, in 300 giorni, di riqualificare l’area con lavori che interesseranno un lotto funzionale alla volta e quindi permetteranno di lasciare aperto il Parco.

Il sindaco Vincenzo Napoli e l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella hanno presentato, questa mattina, i dettagli degli interventi. Presenti anche del presidente della commissione ambiente Arturo Jannelli, i consiglieri comunali Fabio Polverino, Gianluca Memoli, Antonio Carbonaro e Horace di Carlo.

"Grazie al contributo di circa 4,6 milioni della Regione Campania, il polmone verde della zona orientale della nostra città, dopo alcune vicissitudini, sarà oggetto di un'importante intervento di riqualificazione con un nuovo portale d'ingresso e un nuovo viale centrale, una ludoteca all'aperto, un roseto e un solarium, un'area dedicata allo sport, una collina contornata di alberature.

Il Parco del Mercatello, uno dei più grandi parchi urbani in Italia in relazione al numero di residenti, riprenderà così a pieno il suo valore urbanistico, paessagistico e sociale. Nel contempo, si stanno completando le procedure amministrative per la gestione e manutenzione del verde urbano e degli altri parchi cittadini", le parole del sindaco Napoli.

