Fonderie Pisano, Iannelli: "L'azienda deve andare via, altrimenti la chiuderemo" Pua bocciato. Presto un nuovo tavolo tecnico al comune di Salerno

E’ in programma per la prossima settimana la convocazione di un nuovo tavolo tecnico al comune di Salerno sulla vertenza delle Fonderie Pisano.

L’ufficio urbanistica ha scritto alla proprietà, in base alla legge 16 del 2004, per chiedere di integrare le osservazioni del Comune di Salerno sul Pua, ma trascorsi 60 giorni non si è ottenuto alcuna risposta tanto che il Comune sta pensando di procedere autonomamente.

“Tutto questo nella direzione di dimostrare a chi dice che questa amministrazione, in qualche maniera, non ha intenzione di intervenire sulla questione, che non è vero", ha spiegato il presidente della commissione ambiente del Comune di Salerno, Arturo Iannelli, intervenuto a margine della presentazione per i nuovi lavori del Parco del Mercatello.

Il presidente Iannelli ha poi voluto sottolineare l'impegno dell'amministrazione: "Stiamo utilizzando tutte le armi dal punto di vista proprio legislativo che ci consentono di intervenire nella direzione di delocalizzare e quindi, chiaramente, salvaguardare il lavoro e anche la fabbrica, ma soprattutto la salute dei cittadini”.

Lanciato, dunque, un ultimatum: “Entro questa legislatura le Fonderie Pisano saranno delocalizzate o chiuderanno”, le parole di Iannelli.