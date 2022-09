Da Salerno a NY in punta di piedi, Bianca vince il premio "Rising Star" Il riconoscimento nell’ambito deI Fini Dance International Award

In punta di piedi, da Salerno all’America, ed una vita scandita in otto tempi. Bianca Delli Priscoli, salernitana doc, è volata oltreoceano per inseguire il suo sogno fatto di musica e danza, ormai 8 anni fa. Non è sempre stato facile vivere lontana dalla sua famiglia e “farcela da sola” in una città come New York. Ma dopo tanti sacrifici e impegno, è arrivato per la ballerina un altro grande riconoscimento che premia la sua costanza e l’eccellenza italiana, in particolare salernitana, anche fuori dai confini nazionali.

Nell’ambito deI Fini Dance International Award, l’evento annuale, fondato nel 2011 in Calabria da Antonio Fini, che celebra artisti italiani e internazionali, la giovane ballerina, oggi senior artist ed anche insegnate di Ballet technique, ha vinto il premio “Rising Star”. Il talento della “stella nascente” ha conquistato anche la Grande Mela, tingendo così la dodicesima edizione del premio internazionale che, ogni anno, viene assegnato a personalità della danza per particolari meriti, un po’ di granata.

La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 31 agosto presso il magnifico teatro Alvin Ailey City Group. Nel corso dell’evento sono stati consegnati altri importanti riconoscimenti, quali: Lifetime Achievement Award a Louise Cantrell, fondatrice di Dancing Angels Foundation, Extraordinary Dancer a Lloyd Knight, principal dancer della Martha Graham Dance Co ed il Makeup award ad Angela Valentino, international makeup artist.

Nel corso della serata si sono esibiti anche numerosi artisti e compagnie, tra cui Ballet Eloelle-Grandiva, Dzul Dance, Fini Dance e gli studenti della Fini Dance summer school.

“Un traguardo importante, che pesa ancora di più perchè ricevuto dall’altra parte del mondo. Ringrazio tutti i miei amici e la mia famiglia, che hanno sempre creduto in me, anche quando a farlo non ero nemmeno io. Anche se lontani, siete sempre con me”, l'emozione della ragazza.