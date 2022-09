Maltempo, in prefettura il centro coordinamento soccorsi: interventi in Cilento Attivato il C.O.C. ad Agropoli: prosegue il monitoraggio del livello del fiume Testene

Vista l'allerta meteo che sta interessando anche la provincia di Salerno, si è da ieri insediato in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi al fine di monitorare l’attività degli eventi meteorologici avversi e di coordinamento.

In particolare, per quanto concerne l’intero territorio della provincia di Salerno, la Protezione Civile Regionale ha emesso un ulteriore avviso di allerta, che dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani 27 settembre 2022, riduce il livello di criticità da “arancione” a “giallo”.

"Ciò comporta comunque il proseguimento della fase di attenzione e presidio da parte delle varie componenti del sistema di protezione civile e l’adozione delle misure previste dalle rispettive pianificazioni per il rischio idrogeologico e idraulico.

Tutti i componenti del C.C.S. hanno assicurato il perdurare dell'allertamento e dell’operatività delle rispettive strutture per far fronte ad ogni necessità derivante dall’evolversi della situazione meteorologica", fanno sapere dalla prefettura.

Al momento, diversi comuni hanno attivato il Centro Operativo Comunale, che ha lo scopo di assicurare la prima assistenza e i primi soccorsi per il maltempo in atto, disponendo in alcuni casi la chiusura degli istituti scolastici.

In particolare, ad Agropoli, dove il sindaco Roberto Mutalipassi ha fatto sapere che stanno proseguendo le attività di pulizia strade, rimozione degli alberi, caduti a causa del forte vento, e dei detriti, transennamento e messa in sicurezza nelle zone in cui sono occorse frane, svuotamento aree di privati sottoposte al piano stradale che sono risultate allagate dalle abbondanti precipitazioni piovose.

"Prosegue il monitoraggio del livello del fiume Testene, che resta al momento sotto controllo, dei valloni e delle zone maggiormente a rischio. L'ultimo bollettino della Protezione civile regionale conferma l'allerta arancione fino alle 24.00 di oggi, per poi passare a gialla. Si invita la popolazione ad evitare di sostare in scantinati e garages; agli automobilisti e altri utenti della strada a prestare la massima attenzione", le parole del sindaco.

Sono in corso, infatti, diversi interventi da parte delle squadre operative dei Vigili del Fuoco e del Genio Civile nella parte meridionale della provincia, in particolare nei territori di Agropoli, Capaccio Paestum, Sapri e Santa Marina, interessati da una maggiore intensità delle precipitazioni.

"La situazione continuerà ad essere seguita fino a cessate esigenze", si conclude la nota.