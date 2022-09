Gli studenti di Salerno ricordano il coraggio del generale Dalla Chiesa Presentata la graphic novel dedicata alla storia dell'ufficiale ucciso dalla mafia nel 1982

Gli studenti di Salerno ricordano il coraggio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. E' stata presentata, questa mattina, al Convitto Nazionale "Torquato Tasso" la graphic novel sull'ufficiale, ucciso dalla mafia, il 3 settembre 1982, mentre era Prefetto di Palermo.

Durante l’appuntamento con i giovani studenti il Magg. Antonio Corvino e il Luogotenente C.S. Pasquale Santoriello, rispettivamente Comandante della locale Compagnia Carabinieri e della Stazione Duomo dell’Arma, hanno presentato il libro “Le stelle di Dora – Le sfide del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa”, illustrato da Ciaj Rocchi e Matteo Demonte 1, redatto con gli autorevoli contributi del Ministro della Difesa, delle Politiche Giovanili e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché arricchito dai privati ricordi dei figli Rita, Nando e Simona.

“Il 2022 è un anno in cui commemoriamo diverse ricorrenze. In questa sede, il 23 maggio scorso, abbiamo ricordato l’anniversario della strage di Capaci e oggi ci ritroviamo a ricordare altri esempi eccellenti da tramandare ed affidare alla memoria dei nostri studenti. L’iniziativa, in collaborazione con l’arma dei carabinieri, si inserisce nel quadro delle attività previste per l’educazione civica e l’educazione alla cittadinanza attiva, che prevedono, oltre alla formazione interna, una serie di incontri con i rappresentanti delle forze dell’ordine, per educare e sensibilizzare i nostri giovani a quelli che sono i temi veri della cittadinanza”, ha spiegato nel corso dell’evento il dirigente scolastico del Convitto Nazionale Claudio Naddeo.

Un appuntamento non solo per ricordarne il grande coraggio ma anche per far conoscere la sua storia.

“E’ importante che i ragazzi capiscano che dietro le gesta eroiche del generale, c’era un uomo, padre e marito. I giovani devono conoscere, ricordare ed apprezzare quello che è stato il passato di questo paese e ricordarlo anche per il futuro”, le parole del maggiore Antonio Corvino.

“Il generale Dalla Chiesa è per me un esempio come persona, perchè ha avuto il coraggio di lottare fino alla fine contro la mafia”, spiega Luca. “Un grande esempio di coraggio. Lottare contro la mafia fa paura perché si tratta di organizzazioni molto pericolose, disposte a fare di tutto per mantenere loro interessi”, ha aggiunto Alex. “La cosa che mi ha colpito di più è stata il suo grande coraggio. Non è scappato, ma si è battuto per fermare la mafia”, ha concluso Andrea.