Agropoli, Antonio Rinaldi è il nuovo comandante della polizia locale Il neo capitano prende il posto del maggiore Maurizio Cauceglia

Antonio Rinaldi è il nuovo comandante della polizia municipale di Agropoli. Prende il posto del maggiore Maurizio Cauceglia, che aveva un incarico fiduciario con scadenza al 30 settembre prossimo conferitogli dall'ex sindaco Adamo Coppola.

Rinaldi, attuale funzionario apicale dell’Area I Tributi-Entrate Patrimoniali del Comune di Capaccio Paestum, tornerà a vestire la divisa della polizia municipale, con i gradi di maggiore, a distanza di 9 anni.

Il neo comandante, infatti, fu sospeso temporaneamente dall'allora sindaco di Capaccio Paestum, Italo Voza, perché coinvolto nella vicenda giudiziaria che interessò l’ex sottufficiale della Forestale di Foce Sele, Marta Santoro.

Rinaldi ha dimostrato successivamente la sua totale estraneità ai fatti contestati, con sentenze definitive passate in giudicato “per non aver commesso il fatto”. Nonostante la momentanea sospesione da comandante, Rinaldi ha dimostrato la sua professionalità in questi anni al servizio dell'ente comunale capaccese, guidando in modo particolare con eccellenti risultati il settore dei Tributi.

Con la nuova chiamata, ora, torna a ricoprire quello ch'era il suo incarico, ma nella vicina città di Agropoli, mantenendo allo stesso tempo la responsabilità apicale dell’Area Tributi, Patrimonio e Suap nella città dei Templi.