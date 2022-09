Comitato Caro Bollette: rincari energetici fino al 600%. I numeri nel dettaglio Reso noto il documento del Comitato contro il caro bollette. Alti rincari energetici e inflazione

Uno dei temi caldi e non solo dell'agenda nazionale, che dovrà affrontare il prossimo governo, riguarda l'inflazione e il caro energia. Probabilmente il tema economico più sentito dagli italiani in questo momento e che, soprattutto per il tessuto imprenditoriale del Paese, risulta essere ancora più urgente. A Salerno, in prossimità di San Matteo, Esercenti, commercianti e artigiani hanno protestato con un corteo dallo Stadio Arechi fino a Centro Città e sono stati ascoltati, il 22 settembre, dal Prefetto di Salerno. I manifestanti hanno portato i dati sui rincari che sono stati finalmente resi pubblici:



Panificatori della provincia di Salerno

Numero aziende: 500

Numero dipendenti: 2200

Aumenti dei costi in % dal 2021 al 2022 sono:

• energia elettrica 500%

• gas 600%

• pellet 300%

• farina 130%

• lievito 150%

• olio di girasole 300%

• strutto 120%

• carta, packaging, sacchetti per mettere il pane, buste, plastica per imbustare il pane 330%;

Bar e gelaterie

Numero aziende: 1100

Numero dipendenti: 2200

Aumenti dal 2021 al 2022:

• caffè 13.00 > 18.00

• zucchero ed affini 1,20 >1,60

• latte 0,90 > 1,20

• cornetto 0,40 > 0, 60

• costo energia 970 > 3.870

• bibite varie 30%

• aumento costo personale 29%

Pasticcerie

Numero aziende: 2600

Dipendenti: 13500

Aumenti dal 2021 al 2022:

• farina 0,73€ al kg > 1,05€

• zucchero 0,65€ al kg > 1,20€

• margarina 2,40€ al kg > 3,66€

• strutto 1,40€ al kg > 2,20€

• panna vegetale 1,80€ al lt > 2,50€

• uova 23€ cassa da 180 pz > 30€

Pizzerie

Numero aziende: 3.600

Numero dipendenti: 22.000

Aumenti dal 2021 al 2022:

• farina 25 kg € 16,00 > € 31,50

• pelati 18 kg 9,00 > € 21,00

• fior di latte 5,00 al kg > € 7,50

lievito 5,00 € stecca > € 8,00



Oltre al costo delle utenze che è stato più che raddoppiato e che rischia di salire ulteriormente in maniera vertiginosa, non vengono risparmiati nemmeno i beni di prima necessità per le attività commerciali. La spirale inflazionistica - basata in parte proprio dai rincari energetici - rischia di far crollare i consumi a causa dei prevedibili aumenti di prezzo per il consumatore. Il Prefetto ha accolto la documentazione e, stando alle richieste del Comitato, dovrebbe trasmettere i dati al Governo per segnalare l'urgenza della crisi e la necessità di prendere provvedimenti forti ed immediati.