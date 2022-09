Sicurezza a Salerno, riunione in Prefettura: più controlli e daspo urbano Il sistema di videosorveglianza sarà implementato. Ma il sindaco sottolinea: "La città è sicura"

Dopo l'escalation di furti e gli episodi di violenza in città, ed a seguito della richiesta di un incontro da parte del sindaco di Salerno, si è svolta questa mattina presso la prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Presenti il Sindaco, Vincenzo Napoli, accompagnato dall’Assessore alla sicurezza e dal Comandante della Polizia Municipale, e i vertici provinciali delle Forze di Polizia.

Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel territorio del comune capoluogo ed è stato ribadito che “non si segnalano episodi di rilievo o comunque tali da destare allarme, non registrandosi nella città di Salerno un incremento dei reati in genere e in particolare predatori”, si legge nella nota inviata dalla prefettura.

Particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni di degrado urbano legati alla “movida notturna”, che si svolge perlopiù nei fine settimana, e di abusivismo commerciale da parte dei venditori ambulanti, nonché sullo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nelle zone del lungomare e del centro storico. Non solo, si è anche discusso delle azioni da mettere in campo per affrontare in maniera congiunta la presenza di prostituzione in alcune zone periferiche della città, la lotta ai parcheggiatori abusivi e, soprattutto, il contrasto, attraverso sia attività di prevenzione sia di repressione, allo spaccio di droghe.

“Nel corso della riunione è stato ribadito da parte di tutti il massimo impegno a presidiare il territorio con interventi mirati e congiunti, in considerazione dell’importanza di favorire il rispetto della legalità in senso ampio e di migliorare gli standard di sicurezza per tutti cittadini. - sottolineano ancora dalla prefettura - Il sistema di videosorveglianza della città di Salerno sarà implementato anche grazie al progetto finanziato dal Ministero dell’Interno; al riguardo, gli uffici della Questura e quelli del Comune, nei prossimi giorni, si confronteranno per rendere ancor più performante l’impianto, valutando l’eventuale riposizionamento di alcune telecamere per concentrarle soprattutto nei punti “nevralgici” del territorio”.

Per ottimizzare e garantire maggiore sicurezza in città il Prefetto Russo ha evidenziato la necessità di procedere congiuntamente anche attraverso appositi tavoli tecnici composti da Prefettura, Forze di Polizia e Comune, e all’individuazione delle zone della città in cui estendere il daspo urbano.

"C'è bisogno di far sentire ancora di più la presenza dello stato", è quanto sottolineato anche dal primo cittadino Vincenzo Napoli. La misura dovrà quindi "rendere difficile la vita a chi intende trasgredire".

Maggiore severità nei confronti di danneggia spazi pubblici o di chi commette reati in una zona o in un locale, che con il daspo urbano gli verrà vietato di frequentare.

Previsto un rafforzamento di controlli in strada interforze a misura di tutela della città ha detto il sindaco Napoli che però allo stesso tempo ha tenuto a rimarcare che la città di Salerno è una città sicura.