Raccolta differenziata, nuovi controlli: ancora multe a cittadini e attività Ma da Salerno Pulita sottolineano: "Il numero di violazioni sta diminuendo"

Nuovi controlli a Salerno sulla raccolta differenziata. Nella giornata di ieri gli operatori di Salerno Pulita hanno verificato il corretto conferimento dei rifiuti, in particolare, nelle zone di Via Vinciprova, Via Settimio Mobilio e Via Irno, insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Sono state ha accertate alcune irregolarità, come il conferimento di plastica ed altro materiale nella giornata riservata alla raccolta dell'umido. I trasgressori, alcuni condomini privati ma anche alcune attività commerciali, sono state sanzionate.

Ma dalla municipalizzata sottolineano: "Il numero delle violazioni, grazie ai controlli e ad una accresciuta sensibilità dei cittadini, sta diminuendo ma la nostra attenzione nei confronti dei trasgressori resta sempre alta".