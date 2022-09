Roberto Celano su rincari mensa: "Colpisce le famiglie con maggiori difficoltà" Consegnate le firme di migliaia di genitori per dire "no" all'aumento dei costi

A margine del primo consiglio comunale autunnale presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, Roberto Celano interviene sui rincari delle mense scolastiche. Un incremento che potrebbe pesare molto, in particolare se si considera il contesto inflattivo.

Quasi un migliaio di famiglie hanno firmato per chiedere la revoca degli incrementi e il consigliere Roberto Celano si è fatto avanti per portare l'istanza in Consiglio. Celano afferma di aver espresso "vicinanza e solidarietà a queste famiglie, opponendomi fermamente a quell'incremento increscioso di tariffe. Un incremento che avrebbe penalizzato senz'altro le fasce più deboli e quelle con più figli a carico. Poi ricordiamo che per il 2023 si prospetta anche l'incremento dell'addizionale comunale. Il peso delle tasse e di questi continui balzelli diventa insostenibile per le famiglie salernitane."

I genitori firmatari chiedono il ripristino delle tariffe precedenti al rincaro. La terza fascia reddituale è quella che vede il maggior incremento dei costi, passando dai 736 euro dello scorso anno, ai quasi 1.000 del 2022.