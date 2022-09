Il maltempo non dà tregua: chiusi parchi, cimitero e impianti sportivi a Salerno La nuova ordinanza del sindaco Vincenzo Napoli

Il maltempo non dà tregua a Salerno e provincia. Dopo l'avviso diramato dalla protezione civile regionale in merito a una nuova allerta meteo di livello arancione, il sindaco del capoluogo Vincenzo Napoli corre ai ripari.

Come accaduto pochi giorni fa, arriva una nuova ordinanza da parte del primo cittadino che dispone la chiusura di parchi, giardini, impianti sportivi e cimitero comunale.

L’ingresso sarà consentito per i periodi durante i quali non sono in corso eventi avversi, nei Parchi e Giardini pubblici al solo personale tecnico, per assicurare le verifiche sulle alberature ivi presenti ed inoltre, per le aree cimiteriali, anche al personale addetto ai relativi servizi non differibili.

Il provvedimento resterà in vigore per la giornata del 29 settembre 2022 dalle ore 18:00 e fino alle ore 18:00 dello successivo giorno 30 settembre 2022, salvo ulteriori valutazioni.

Nell'ordinanza la popolazione viene invitata "ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di ai allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento".