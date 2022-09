"Fai la prima mossa, gioca d’anticipo": riparte il tour dell’Asl Salerno Al via la campagna di screening oncologici gratuiti: il truck attraverserà 23 centri della provincia

All’insegna dello slogan "Fai la prima mossa, gioca d’anticipo”, l’Asl Salerno dà il via al tour della campagna di screening per la prevenzione delle patologie oncologiche di Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e del Melanoma.

Il truck dell’Asl, dotato di ambulatori mobili, apparecchiature e personale dedicato, attraverserà il territorio provinciale per tutto il mese di ottobre, soffermandosi per l’intera giornata (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) in 23 centri, individuati per volere della nuova Direzione Aziendale fra quelli situati in aree più decentrate. Ciò allo scopo di riavvicinare la popolazione, rilanciare le attività di screening dopo l’emergenza pandemica, ed agevolarne la partecipazione attraverso un accesso diretto ed immediato alle prestazioni connesse. Per svolgere, infine, una adeguata opera di sensibilizzazione ed informazione sui temi della prevenzione e dell’educazione alla salute ed ai corretti stili di vita, sensibilizzando la cittadinanza sulle attività in essere.

Il tour, come tradizione, partirà da Salerno lunedì 3 ottobre prossimo, in piazza della Concordia. Qui, alle ore 12.00, il Direttore Generale dott. Gennaro Sosto, insieme ai referenti delle quattro linee di screening, incontrerà la stampa per presentare l’iniziativa, illustrando gli obiettivi e le modalità di svolgimento della campagna.

La tappa conclusiva sarà quella del 25 ottobre prossimo, a Roccadaspide. Il calendario completo, con le tappe e le date, è pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale (www.aslsalerno.it) e sulle pagine social.

Queste le fasce di popolazione interessate:

? Cervice Uterina (Pap-Test): coinvolge le donne in età compresa tra i 25 e 64 anni

? Screening Mammografico: coinvolge le donne in età compresa tra i 50 e 69 anni

? Colon Retto: coinvolge donne e uomini in età compresa tra i 50 e 74 anni

? Melanoma: coinvolge donne e uomini di tutte le età.

Anche in questa nuova edizione sarà possibile sottoporsi a mammografia direttamente a bordo del

poliambulatorio mobile, previa prenotazione telefonica.

Per informazioni e prenotazioni di tutti i quattro gli screening è possibile rivolgersi ai seguenti numeri, attivi

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00:

Colon Retto: 081 9212 098 - 081 9212 988

Cervice uterina (Pap-Test): 081 9212 350 - 081 9212 299

Melanoma: 081 9212 194 - 333 4925 113

Screening Mammografico: 081 9212 227 - 081 9212 158 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.30)

La campagna "Fai la prima mossa, gioca d’anticipo” si avvale del patrocinio del Comune di Salerno, dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno, e dell’Ordine della Professione delle Ostetriche della Provincia di Salerno.

L’Asl Salerno invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle attività di screening, sottoponendosi ai controlli previsti, per il bene e la salvaguardia della propria salute. Tutte le prestazioni e le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.