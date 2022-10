Usca Salerno, nessuna chiusura: "Già disposta proroga dei contratti" Arriva la nota della direzione generale dell'Asl: il provvedimento verrà ratificato lunedì

Nessuna chiusura dell'Usca di Salerno. Arriva la nota dell'Asl che rassicura: "In riferimento alla notizia che circola in queste ore relativa al mancato rinnovo dei contratti dei medici delle USCA nei Distretti Sanitari aziendali, compreso il Distretto Sanitario di Salerno, si informa che la proroga in oggetto era stata già disposta dalla Direzione Aziendale dell’Asl Salerno, e che si era in attesa unicamente della definizione del fabbisogno distrettuale".

Il servizio delle unità speciali di continuità assistenziali, presidi medici nati proprio con l’emergenza legata al Covid-19, che hanno il compito di occuparsi dei pazienti positivi o dei casi sospetti, tra tamponi e cura a domicilio, resterà dunque attivo almeno per altri tre mesi, fino al 31 dicembre.

Le attività sono state ridotte solo fino a lunedì 3 ottobre a causa della scadenza del contratto a medici ed infermieri. Il provvedimento, nella sua completezza, verrà ratificato nella mattinata di lunedì. "La presente comunicazione, al fine di evitare l’insorgere di inutili allarmismi nella popolazione", fanno sapere dalla direzione generale dell'Asl.