"Puliamo il mondo": anche Salerno aderisce all’iniziativa di Legambiente 350mila volontari e 1000 città coinvolte per la trentesima edizione dell'evento

Torna Puliamo il Mondo, il più grande appuntamento di volontariato ambientale mondiale. La campagna di Legambiente che vede, ogni anno, coinvolti circa 350 mila volontari e 1000 città con diverse aree da ripulire, compie 30 anni. Anche il circolo di Legambiente “Orizzonti” di Salerno ha aderito.

Questa mattina si è tenuta una mobilitazione che ha visto come protagonisti i cittadini e le tante realtà della società civile che hanno a cuore la cura degli spazi urbani e dei beni comuni. Dalle ore 9.30, in via Francesco Carnelutti, Quartiere Italia di fronte alla Chiesa di Gesù Redentore, i tanti partecipanti all’iniziativa si sono riuniti per ridare dignità ad uno spazio abbandonato e pieno di rifiuti. Presenti gli operatori della Centrale Del Latte Salerno, gli studenti del Liceo Alfano I, Don Ciro e la comunità della parrocchia. Con l’aiuto di altre associazioni, è stata effettuata la pulizia di uno degli spazi del quartiere Europa, degradato dalla presenza di microdiscariche ed incuria del verde urbano.

Tutti insieme per collaborare a un bene comune: rendere la città più vivibile e pulita. L’evento è patrocinato e supportato dal Comune di Salerno, tramite l’assessorato all’ambiente. Presente, questa mattina, anche l'assessore Massimiliano Natella.

"Quest’anno la campagna "Puliamo il mondo" desidera farsi portavoce di pace e di speranza per un futuro più equo per tutti. - scrivono dal circolo di Legambiente Orizzonti - Gli sconvolgimenti climatici, le guerre, gli atteggiamenti divisivi sono in realtà facce dello stesso prisma. Curare un frammento di paesaggio, in qualunque angolo della Terra, non solo fa bene a chi lo vive ma è un tassello dell’enorme puzzle che descrive l’umanità".

“Quest’anno partecipare a puliamo il mondo ha un significato ulteriore, occorre aver cura dei nostri territori per coltivare bellezza e benessere ma anche per collaborare a un disegno comune di pace e di salvaguardia del pianeta: sconvolgimenti climatici e guerre ci fanno sentire quanto sia fondamentale fare la propria piccola parte, in qualunque luogo si viva” ha affermato Alessandra De Sio, Presidente del Circolo Legambiente Salerno.