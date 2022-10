UniSAmbiente: in Ateneo arrivano i nuovi contenitori per la raccolta della carta Si tratta di 500 "bidoni" di capienza 90L e altri 1500 di capienza 30L

Nel rispetto del piano della raccolta differenziata, presso l'Ateneo di Salerno, sono in corso di allestimento i nuovi contenitori in cartone per la raccolta della carta.

Si tratta di 500 contenitori di capienza 90L, che andranno a sostituire quelli esistenti negli spazi comuni e negli uffici, e di altri 1500 di capienza 30L destinati agli studi docenti.

La grafica impiegata informa l'utente sul corretto conferimento del materiale, così come previsto dal Piano UnisAmbiente.

All'interno dei contenitori sarà possibile gettare fogli, fotocopie, quaderni usati, buste e sacchetti in carta e carta grafica. Non potranno, invece, essere conferiti cartoni ondulati, carta e cartoncini unti, carta carbone, chimica, copiativa, oleata, da forno, oleata, igienica, plastificata, carta termica degli scontrini, tovaglioli e salviette umidificate.