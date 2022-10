Caro energia, Salerno riduce le Luci d'Artista per risparmiare sui costi Il via a dicembre, le luminarie si spegneranno a mezzanotte

Adottare contromisure per evitare sprechi e costi esorbitanti dell'energia. Salerno non rinuncia alle Luci d'Artista ma è al lavoro per limitare l'impatto dei rincari.

Sarà una kermesse "ridotta", a cominciare dalla durata: non si partirà, come di consueto, a novembre ma direttamente l'ultimo mese dell'anno.

E le luminarie non resteranno accese tutta la notte, come solitamente avviene, ma saranno spente prima, intorno a mezzanotte.

Nello stanziamento da circa due milioni di euro della Regione Campania, una parte delle risorse sarà accantonata proprio per fronteggiare l'inevitabile aumento della bolletta per il consumo di energia elettrica.