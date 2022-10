Chiara e Francesca spose: celebrata la prima unione civile a Pellezzano Gli auguri del sindaco Morra: "Un momento storico per la nostra Comunità"

E' stata celebrata, questa mattina, la prima unione civile a Pellezzano. Chiara e Francesca si sono sposate presso il Comune della città, coronando il loro sogno e celebrando il loro amore. A celebrare la cerimonia il sindaco Francesco Morra.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere alle novelle spose i suoi più sinceri auguti: "Un momento molto emozionante che ho avuto l'onore di celebrare nella qualità di Primo Cittadino. Un augurio che sento il dovere di estendere a nome mio e dell'intera Amministrazione Comunale e Cittadinanza che rappresento a tutti i familiari delle novelle spose.

Un momento storico per la nostra Comunità e per Pellezzano che apre così le porte alla prima unione civile in assoluto, evidenziando grande sensibilità e riconoscenza nei confronti di un argomento, quello delle unioni civili, che tanto ha fatto discutere in passato, fino al giusto riconoscimento di quel 12 marzo 2015 quando la Corte di Strasburgo ha legittimato le unioni civili ed il matrimonio tra persone dello stesso sesso riconoscendolo appunto come un diritto umano.

A Chiara e Francesca un Sincero e Sentito Augurio per un futuro prospero, dove a regnare possa essere sempre l’Amore, inteso nella sua forma Universale e totale, che possa essere custode della vostra storia e protettore delle vostre anime e accompagnarvi in una vita vissuta nel senso più pieno e di quello che voi ritenete possa essere più giusto per la vostra integrità morale, personale e di coppia", le parole della fascia tricolore.