"Palestra inagibile alla scuola don Milani", il caso finisce in consiglio Salerno, interrogazione dell'esponente di opposizione Roberto Celano

Scuola don Milani di Salerno, il caso finisce in consiglio comunale: l'esponente di opposizione Roberto Celano ha presentato un'interrogazione all'amministrazione.

"Premesso che la palestra della scuola primaria don Milani è inutilizzabile sin dall’avvio dell’anno scolastico, sembrerebbe a causa di evidenti infiltrazioni; gli allievi della suddetta scuola sono, pertanto, impossibilitati a svolgere le attività di educazione fisica; sembrerebbe - si legge nel testo a firma di Celano - che l’amministrazione comunale, ad oggi, non abbia proceduto neppure ad un sopralluogo per verificare l’entità del problema e procedere ad i necessari interventi, al fine di rendere utilizzabile per gli allievi la palestra della scuola don Milani".

Con queste premesse, il consigliere di minoranza ha chiesto "se l’Ente è a conoscenza, come sembrerebbe, delle condizioni di non agibilità della palestra della scuola e se ha acquisito le necessarie informazioni sulla entità degli interventi da realizzare e se l’amministrazione ritenga una priorità consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche nei plessi scolastici cittadini e, dunque, intervenire senza più esitazione sulla palestra della scuola don Milani, al fine di consentire agli allievi di poterla finalmente utilizzare".