Errato conferimento dei rifiuti: Salerno Pulita richiama i cittadini Numerosi i sacchi non raccolti questa mattina

Non si fermano i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti a Salerno. Questa mattina, gli operatori di Salerno Pulita hanno fatto sapere di non esser riusciti a raccogliere numerosi sacchi di indifferenziato.

Il motivo? "Molto semplice: nella frazione non differenziabile non deve essere conferito altro materiale come umido, plastica, alluminio, carta e cartone che, invece, oggi abbiamo ritrovato all'interno di numerosi sacchi che avrebbero dovuto contenere solo tutto cio' che non è differenziabile", spiegano dalla municipalizzata.

"Vi ricordiamo che la raccolta del materiale non differenziabile non puo' essere utilizzata per un conferimento generico dei rifiuti. E' questa la ragione per quale numerosi sacchi non sono stati raccolti in mattinata ma lo saranno nelle prossime ore", fanno sapere gli operatori di Salerno Pulita.