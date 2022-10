Meno Luci d'Artista, ma si allunga "l'estate": ancora tante presenze a Salerno Prenotazioni fino ai primi di novembre. Gli operatori:"Speriamo sia una kermesse sobria ed elegante"

Diminuiscono le Luci d’Artista ma si allunga il periodo di vacanza. Ancora tante le presente in città e nelle varie località turistiche della Costiera, con visitatori attesi fino ai primi giorni di novembre. Mentre gli esercenti si oppongono alla riduzione dell'evento luminoso, voluta dal comune di Salerno a causa del caro energia, una bella stagione “prolungata” fa accusare meno la mancanza delle installazioni agli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero, che registrano buoni numeri.

“Luci d’Artista è sicuramente un evento importante, ma già negli ultimi anni si era visto che la maggiori parte dei turisti arrivava, soprattutto nei weekend, verso la fine di novembre”, ha spiegato Adriano De Falco, tour operator.

“Noi contiamo su una stagione ancora in essere, che continuerà fino alla fine di ottobre. Si tratta della vera stagione turistica di Salerno, non dimentichiamoci che Luci d’artista nasce come un evento destagionalizzante”, ha aggiunto De Falco.

Diverso anche il tipo di turismo che la città accoglie durante il periodo estivo - anche prolungato - e quello invernale. “In questo periodo i visitatori arrivano da tutto il mondo. Per le Luci d’Artista c'è un classico turismo italiano, locale, fatto di pochi giorni. Oggi, invece, i visitatori restano anche una settimana in città”.

Con un occhio al futuro, il tour operator ha confidato che sono già arrivate alcune prenotazioni per le date classiche: il ponte dell’Immacolata, Capodanno. “Siamo in linea con gli altri anni”, ha dichiarato.

E sulle novità della nuova edizione della kermesse, De Falco sottolinea: “Ci auguriamo sia un’edizione sobria ed elegante, senza, magari, tante sfarzosità viste in passato. Luci più consone anche al centro storico di Salerno e a tante piccole piazze. Ci piacerebbe avere una città curata in ogni angolo ed in ogni dettaglio per le prossime vacanze natalizie”.