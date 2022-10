Controlli nei b&b di Salerno, Ecstra aps: "Così si elimina concorrenza sleale" De Vita: "Una più semplice e chiara normativa del settore consentirà maggiore rispetto delle regole"

Controlli a tappeto nelle strutture extralberghiere sul territorio della Provincia di Salerno. Così come comunicato nei giorni scorsi dal sindaco del comune di Vietri, anche il Comune di Salerno ha attivato un controllo capillare per verificare sia la regolarità dei b&b, sia il corretto espletamento delle procedure obbligatorie visto il crescente numero di strutture.

L'associazione Ecstra aps, fin dalla sua costituzione, ha manifestato la chiara volontà di collaborare con le istituzioni partecipando ai tavoli regionali per la semplificazione amministrativa, investendo su numerosi momenti formativi e combattendo al fianco della delegazione campana della federazione F.A.R.E per l'introduzione del CUSR codice unico strutture ricettive quale strumento indispensabile per bloccare i listing "abusivi" sui portali internazionali.

"Siamo contenti che anche sui nostri territori si proceda ad eliminare la concorrenza sleale, creata da chi non rispetta le regole e che si intraprendano tutte le azioni possibili - afferma la presidente Maria de Vita - ma allo stesso tempo, come comunicato all'assessore regionale Casucci sul quale ci siamo confrontati per la bozza del Testo unico sul turismo, ci aspettiamo una semplificazione burocratica evitando le ripetitive registrazioni su portali differenti. Una più semplice e chiara normativa del settore consentirà maggiore rispetto delle regole e controlli rapidi."