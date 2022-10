Rincari, presidio sotto la Prefettura di Salerno: "Fasce deboli a rischio" Il sit-in convocato da CGIL: Situazione economica drammatica per migliaia di pensionati e cittadini

Sindacati e associazioni in piazza per far sentire il loro grido d'aiuto e chiedere sostegni concreti alle fasce più deboli per far fronte ai rincari. Il caro vita pesa in, particolare, su alcune categorie. Sotto gli uffici della prefettura di Salerno, questa mattina, si è svolta la manifestazione convocata da lo SPI CGIL, congiuntamente allo SPI-CGIL Campania Napoli, FEDERCONSUMATORI e alla CGIL di Salerno. Un presidio di protesta, ma anche di proposta.

"L'impennata vertiginosa dell'aumento dei beni di prima necessità, unitamente al caro bollette, rischia di far scivolare decine di migliaia di persone nella povertà assoluta", spiegano dai sindacati.

A seguito del presidio svoltosi in Piazza Amendola, una delegazione ha incontrato il Prefetto di Salerno, Dott. Francesco Russo, al fine di illustrare la drammatica situazione economica in cui versano migliaia di pensionati e di cittadini della provincia di Salerno.

"La crisi in atto, il rincaro delle bollette di acqua, luce e gas, l’aumento dei generi alimentari di prima necessità, stanno ulteriormente aggravando la condizione economica e sociale del Paese intero. In particolare, a pagarne le conseguenze sono migliaia di anziani e di pensionati che si ritrovano a non avere i soldi necessari per la spesa, per curarsi, per pagare il mutuo. - si legga nella nota congiunta - Non è possibile che a pagare l’ennesima crisi debbano essere i pensionati, gli operai, le casalinghe: in altri termini, le famiglie, ormai sempre più orientate verso il sovraindebitamento.Anche qui a Salerno la condizione, giorno per giorno, si aggrava sempre di più; c’è bisogno di risposte immediate e strutturali".

"Il Prefetto di Salerno ha dimostrato grande sensibilità ai temi esposti e si è riservato un approfondimento di merito con gli altri livelli istituzionali, al fine di istituire, in tempi brevi, un incontro istituzionale allargato alle rappresentanze sociali del territorio".