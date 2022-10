Salerno Pulita, i libri usati raccolti arricchiscono le biblioteche scolastiche Nuova vita per i testi donati nel corso dell'iniziativa:"Ecologia e cultura per una città più bella"

Una nuova vita per i libri usati che vanno ad arricchire le biblioteche scolatiche della città. Sono migliaia i testi raccolti grazie all'iniziativa di Salerno Pulita che ha permesso a tantissimi cittadini di liberare cantine, scaffali e depositi.

Nel corso degli ultimi mesi le isole ecologiche mobili, installate a rotazione durante l'estate nelle piazze di tutti i quartieri, hanno accolto i salernitani. In cambio del tesoro di carta, sono stati consegnati prima buoni spesa e, poi, buste per la raccolta differenziata della carta. Non solo vecchi manuali scolastici in disuso, ma anche enciclopedie, collane, libri per l'infanzia e classici, ormai dimenticati.

"I libri - spiega il sindaco Vincenzo Napoli - sono stati catalogati e messi a disposizione delle biblioteche scolastiche cittadine dove torneranno ad esser letti e consultati. Ecologia e cultura per Salerno sempre più bella e vivibile". Alcuni dei testi, invece, sono stati conferiti presso le isole ecologiche svuotando soffitte, depositi, scaffali.

"Una bella iniziativa virtuosa realizzata da Salerno Pulita con la collaborazione dei concittadini", ha ridabito il primo cittadino.