Salerno alla TTG Rimini, l'assessore Ferrara: "Risultati e feedback positivi" Alla fiera del turismo c'è anche lo stand del Comune: presentato il programma di eventi

Il Comune di Salerno si presenta alla principale fiera del Turismo d'Italia, la TTG di Rimini, con il suo proprio stand. Un appuntamento divenuto ormai consueto, per il Comune Capoluogo, e che ha visto la partecipazione dell'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara, di Antonio Ilardi (Federalberghi) e Orazio De Nigris (Stazione Marittima). Nella mattinata di giovedì 13 ottobre, la conferenza stampa presso lo stand comunale.

Ferrara ha presentato il programma di eventi già confermato per il 2023 e ha parlato dei numeri positivi della crescita del turismo a Salerno. "Abbiamo avuto una crescita estremamente importante e questo non era scontato. Qui a Rimini, così come precedentemente alla Fitur di Madrid e alla BIT di Milano, abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi. Si è mostrato l'interesse da parte di tanti buyers qui presenti e di persone curiose di conoscere nuove mete. Il nostro processo di internazionalizzazione continua, in vista dell'apertura dell'aeroporto di Pontecagnano, prevista per il 2024."

Molto soddisfatto anche Orazio De Nigris, che sviscera alcuni numeri legati al settore crocieristico. "In Italia, il 4% del Prodotto legato al Turismo proviene dal settore crocieristico. A Salerno questa percentuale è molto più alta. Questo non significa che siamo la panacea di tutti i mali, ma sicuramente va preso atto dell'importanza del settore. E se mi permettete, ora si vedono attraccare navi da crociera alla Stazione Marittima praticamente tutte le settimane. La sua utilità è assolutamente fuori discussione".

Chiude Antonio Ilardi di Federalberghi, che spinge per una sempre più forte integrazione tra gli attori – pubblici e privati – operanti nel settore turistico. La richiesta è quella di estendere anche le date degli eventi più importanti. Da qui, l'appello ad accendere quanto prima le Luci d'Artista, che tanto ha tenuto banco nelle ultime settimane.

Il tema di quest'anno per la TTG di Rimini `"Unbound". Un concetto che "esprime l’esigenza di leggerezza e di scelta tra possibilità inesplorate, ma anche la necessità di prodotti e servizi in grado di cogliere le nuove identità dei consumatori, per cui il turismo è sempre meno legato al concetto tradizionale di vacanza."