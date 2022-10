Unisa, caos trasporti e disagi per gli studenti: potenziati i collegamenti Nuove corse da lunedì 17 ottobre. Potenziate le linee 17-27-82-83-84: ecco gli orari

Ore di attese per tornare a casa, pullman strapieni e ressa alle fermate. Il traporto pubblico, in particolare quello che dei collegamenti per l'Università di Salerno, è finito al centro di numerose polemiche. Dopo diverse segnalazioni e disagi per decine di studenti costretti a fare i conti con la mancanza di corse per poter tornare a casa, sono state potenziate le corse Busitalia Campania per l'Ateneo salernitano.

"A valle delle attività di monitoraggio e di analisi svolte dall’Ateneo e a seguito della stretta interazione e collaborazione con la Regione Campania, la IV Commissione Consiliare (Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti) presieduta dall'Assessore Luca Cascone, e con le aziende di trasporto, è stato predisposto un Programma di potenziamento che, già da lunedì 17 ottobre, vedrà un’integrazione delle Linee universitarie di competenza di BUSITALIA, linee 17-27-82-83-84", fanno sapere dall'Unisa.

In particolare, per la direttrice Agro-Nocerino-Sarnese-Università:

Sulla linea universitaria 82 sono state aggiunte due nuove corse da Fisciano, alle 15.15 ed alle 17.45.

Sulla linea 83, sono previsti all'andata, da Scafati, due nuove corse, alle 7 ed alle 9. La stessa linea, per il ritorno, mette a disposizione come orari aggiuntivi anche 16.15 e 19.15.

Per la linea 84, con partenza da Cava, si aggiungono le corse delle 7.20 ed 8.50. Il ritorno da Fisciano è previsto anche per le 17.40 e 19.15.

Per la direttrice Salerno-Università, invece:

Sulla linea universitaria 27 sono state aggiunte due nuove corse da Fisciano, alle 16.45 ed alle 19.15.

Per la linea 17 partiranno da Deposito Salerno due nuove corse, alle 7.15 ed alle 7.30. Il ritorno da Fisciano è previsto anche alle 16.45 ed alle 19.15.