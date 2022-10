Covid, i numeri del Cnr: a Salerno e provincia contagi in calo L'incidenza del virus e l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani

L'incidenza del Covid a Salerno e provincia è in calo: è quanto emerge dallo studio degli ultimi giorni secondo i dati esaminati dal matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del calcolo "M.Picone", del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

La tendenza al ribasso

Dall'analisi sulle 107 province italiane, infatti, emerge che il salernitano rientra fra i territori dove il virus sembra essere in fase iniziale di decrescita. Per la Campania, nella stessa situazione risulta anche Napoli.

"Nessuna delle 107 province - il commento di Sebastiani - ha un valore dell'incidenza negli ultimi sette giorni maggiore di almeno il 50% rispetto ai sette giorni precedenti".

Il divario Nord-Sud

Caso curioso, il virus non incide in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Secondo Sebastiani, infatti, "permane la grande differenza tra i valori dell'incidenza negli ultimi sette giorni nel Nord-Centro e Sud-Isole, con i trenta valori più grandi al Nord-Centro e i trenta più piccoli al Sud-Isole e i valori medi corrispondenti rispettivamente pari a circa 720 e 230 casi per 100mila abitanti".