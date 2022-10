Polichetti: "Un tavolo per discutere del futuro della sanità salernitana" L'appello ai parlamentari eletti in provincia alle ultime Politiche: "In campo azioni concrete"

Mettere in campo azioni concrete per la sanità salernitana. Questo l'appello lanciato da Mario Polichetti, responsabile dell'Unità operativa "Gravidanza a rischio" dell'ospedale di Salerno e responsabile provinciale del dipartimento Materno infantile della Uil Salerno, ai parlamentari eletti in provincia alle ultime Politiche.

La sua richiesta è quella di istituire un tavolo per discutere del futuro della sanità provinciale.

L'appello

"Dall'Agro al Golfo di Policastro, comitati, colleghi e associazioni denunciano condizioni di lavoro e livelli di assistenza ai minimi storici negli ospedali della provincia. Ecco perché mi auguro che i parlamentari salernitani eletti nella 19esima legislatura della Repubblica italiana facciano squadra, oltre le ideologie, e possano mettere in campo azioni concrete per la sanità salernitana. Lo chiedo in primis da medico, ma anche da cittadino salernitano: la nostra sanità merita il giusto rilancio che viene promesso da anni su tutti i fronti. In campagna elettorale ho sentito mille slogan. Ora è il momento di fare qualcosa di concreto".