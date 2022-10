Vertenza Isam: sospeso lo stato di agitazione dei lavoratori delle ex coop Questa mattina l'incontro in Prefettura tra vertici della società, Comune di Salerno e sindacati

Si è svolto questa mattina, in prefettura a Salerno, un incontro sulla vertenza Isam, l’azienda che si è aggiudicata il bando biennale nella manutenzione di parchi pubblici e verde a Salerno. Un incontro fortemente richiesto dai 49 lavoratori delle ex coop e dai sindacati.

A seguito della riunione, è stato sospeso lo stato di agitazione che era stato proclamato poiché la società aveva reso nota la decisione di lavorare solo una volta a settimana e con gruppi di 6 lavoratori. Dopo l’incontro di oggi la società ha bloccato la contrazione dei lavori.

Inoltre, i vertici della Isam si incontreranno con i responsabili del Comune di Salerno, in qualità di stazione appaltante, per valutare l’andamento dei lavori e garantire un efficiente servizio alla città.

La riunione ha visto impegnati i vertici della Isam, quelli del Comune di Salerno, tra cui l’assessore all’ambiente Natella, ed i rappresentanti sindacali di Fiadel Cisal, Cgil e Fisi.

Il commento di Angelo Rispoli

“Voglio dare atto al Comune dell’impegno in favore dei lavoratori”, ha detto Angelo Rispoli, segretario provinciale della Fiadel Cisal. “L’amministrazione comunale ha dimostrato al tavolo della riunione di aver ben compreso l’importanza dei lavoratori, indispensabili per garantire la qualità dei servizi. Ora attendiamo un segnale concreto per la risoluzione del problema occupazione da parte della Isam”.

L'intervento di Celano

In merito alla vertenza era intervenuto anche il consigliere comunale Roberto Celano, capogruppo di forza italia, che ha inviato al sindaco un’interrogazione per sapere "se l’Amministrazione abbia verificato attentamente che la Isam stia adempiendo agli obblighi contrattuali assunti, rispettando pedissequamente quanto previsto nel bando di gara, sia per l’efficienza da garantire per l’espletamento dei servizi, sia per la tutela dei lavoratori richiesta".

Ed ancora "Chiede di sapere se l’Amministrazione non ritenga, nel caso di persistente inadempimento della ditta appaltatrice, di procedere alla revoca dell’affidamento, assegnando temporaneamente i servizi alla Salerno Pulita SpA che potrebbe garantirli, nelle more di una nuova e più puntuale ed efficace gara da espletarsi in breve tempo, utilizzando tutti gli operai precedentemente impegnati nei cantieri per i servizi in questione".