L'Ordine dei medici non ha dubbi: "La quarta dose contro il Covid va fatta" I camici bianchi di Salerno invitano i cittadini a proteggersi

Una raccomandazione indirizzata a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso o età, affinché si sottopongano alla vaccinazione Covid. A lanciarla l'Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. «Un dovere etico oltre che morale - il monito dei camici bianchi guidati dal presidente Giovanni D'Angelo -, fermo restando, per questa specifica dose, la libera scelta».

I vaccini disponibili

Al momento sono disponibili, due formulazioni anti Covid bivalenti a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty). «Molti studi hanno dimostrato un’azione protettiva equivalente dei due vaccini sulle forme gravi di infezione», hanno ricordato i medici salernitani.

«La quarta dose è fortemente raccomandata»

Per i camici bianchi non ci sono dubbi: la vaccinazione va fatta.

«Come seconda dose di richiamo a favore di tutte le persone di età ≥ 60 anni, delle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 anni, degli operatori sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa - si legge nella nota dell'Ordine -. Come seconda dose di richiamo, dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, ai soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici e ai soggetti sottoposti a trapianto emopoietico o di organo solido, che hanno già ricevuto un ciclo primario di tre dosi (ciclo primario standard più dose addizionale a distanza di almeno 28 giorni dall’ultima dose) e una successiva prima dose di richiamo, a distanza di almeno 120 giorni da quest’ultima».

Ma ci soo anche altri campi di applicazione del vaccino che merita attenzione da parte dei cittadini, secondo i medici di Salerno: «Come prima dose di richiamo, nelle modalità e tempistiche previste per la stessa, a favore dei soggetti di età ≥ 12 anni che non l’abbiano ancora ricevuta, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario», conclude la nota.