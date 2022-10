Differenziata a Salerno: nuovi controlli e verbali nella zona industriale Cartone per la pizza e resti di cibo nel giorno in cui si conferiva plastica e multimateriale

Prosegue l'impegno degli operatori di Salerno Pulita nel verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Una nuova segnalazione arriva dalla Zona industriale della città.

Ieri mattina, nel giorno in cui si raccoglieva la plastica ed il multimateriale, il personale della municipalizzata ha scoperto che alcuni cittadini avevano gettato tra i rifiuti anche un cartone per la pizza, con anche resti di cibo.

Il quartiere, come sottolineato dagli addetti: "Nostro malgrado, continua a segnalarsi per le numerose violazioni del Regolamento per la Raccolta Differenziata".

Nei prossimi giorni, ai responsabili, saranno notificati i verbali. Gli operatori di Salerno Pulita ricordano che se il cartone è pulito va conferito con la carta, se è unto (al pari dei tovaglioli) va nell’organico.