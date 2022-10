"Dragon Boat" a Salerno: tutti a pagaiare per la lotta contro il tumore al seno La manifestazione a Santa Teresa: il messaggio video dell'ospite d'eccezione, Tosca D'Aquino

Una bellissima iniziativa, quella della "Dragon Boat in rosa", che approda - materialmente - a Salerno questo sabato 22 ottobre. La "barca drago" è una canoa tipica cinese di 20 posti che ha, proprio alla punta, una testa di drago. L'iniziativa dell'associazione "Angela Serra (per la ricerca sul cancro)" vuole aiutare tutte le donne che hanno avuto una diagnosi di tumore a pagaiare e salpare insieme e diventare "dragonesse" contro la malattia.

Il progetto - che è già una realtà importante a livello nazionale e internazionale - è stato presentato un mese fa al Circolo Canottieri Irno. L'obiettivo è quello di combattere contro il cancro promuovendo l'attività sportiva. Nel caso specifico del tumore alla mammella, gli effetti e le implicazioni post-operatorie possono durare anche molti anni, per via della terapia farmacologica a cui sono sottoposte le pazienti. Tra gli effetti collaterali di tali cure vi sono dolori muscolari e articolari, che possono essere notevolmente ridotti grazie all'attività fisica. La prima fase ha previsto l'allenamento personalizzato delle donne che vogliono partecipare. Il Circolo Canottieri Irno ha contribuito all'acquisto della Dragon Boat sostenendo il 50% delle spese.

Progetto Dragon Boat al via presso la spiaggia di Santa Teresa

L'appuntamento inaugurale del Dragon Boat in Rosa è fissato alle ore 10:00 di sabato 22 ottobre all'altezza della spiaggia di Santa Teresa. Per l'occasione, interverrà il Sindaco Vincenzo Napoli. L'invito è stato esteso anche a tutti gli Assessori della Giunta e ai Consiglieri Comunali. Sarà presente una grande delegazione sia del Circolo Canottieri Irno, sia dell'associazione Angela Serra. Per il main sponsor Decomedical, sarà presente Lorenzo De Cola.