Strasalerno: la Commissione trasparenza chiede un piano traffico immediato Cammarota: gestione approssimativa da parte del Comune

Questa domenica 23 ottobre torna una delle competizioni podistiche più longevi e amate dai cittadini salernitani (e non solo). Parliamo della Strasalerno, una mezza maratona che si svolge su un circuito cittadino di km 21,097, veloce e completamente pianeggiante. La Strasalerno nasce nel 1995 come gara podistica di 10 km, con percorso cittadino. Da allora, i numeri si sono sempre attestati attorno al migliaio di partecipanti. L'anno scorso, la mezza maratona fu un grande successo partecipativo nonostante la concomitanza con altri eventi podistici.

L'evento, però, non sembra essere stato gestito a dovere, specialmente sul piano organizzativo e logistico. Da qui, la nota stampa della Commissione Trasparenza firmata dal Presidente Antonio Cammarota.

Come riportato nella nota, si evidenzia "la carenza di comunicazione relativa all’evento podistico di domenica 23 ottobre Strasalerno, che vedrà impegnate le strade cittadine con il conseguenziale inevitabile disagio per gli spostamenti veicolari all’interno del circuito urbano. In particolare, la Commissione ha rilevato la necessità di adeguata preventiva comunicazione dei percorsi alternativi e necessari a chi dovrà raggiungere porti e stazione, ma anche per chi dovrà approvvigionare locali e ristoranti di merce deperibile, o chi semplicemente vorrà spostarsi per la domenica cittadina."

La Commissione insiste sull'importanza di una adeguata comunicazione in quanto le eventuali polemiche renderebbero cattiva pubblicità ad un evento, come la Strasalerno, che "deve diventare momento positivo e virtuoso per la nostra città."

Da qui, la richiesta finale della Commissione Trasparenza, che si è espressa all'unanimità e riservando ogni istruttoria in merito ad eventuali ritardi ed alle relative responsabilità, per evitare guasti per i cittadini, per i turisti, per la nostra economia, e per l’immagine della città, "invita gli organi di governo ad una comunicazione urgente efficace ed incisiva in ordine al piano traffico e quindi agli orari e ai percorsi alternativi per veicoli e persone."