L'ultimo viaggio di Enzo nel suo centro storico: l'addio al giovane salernitano Si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali del 35enne, ritrovato senza vita in mare settimana scorsa

Il suo centro storico l’ha abbracciato, accompagnandolo per l'ultimo viaggio. Si sono tenuti questo pomeriggio i funerali di Vincenzo Della Monica, il 35enne salernitano tragicamente scomparso la scorsa settimana a causa di un improvviso malore e ritrovato in acqua, senza vita, nei pressi di piazza della Concordia.

Nella chiesa di Santa Lucia, alle 16.30, c’è stato l’ultimo saluto al giovane. “Un ragazzo sfortunato”, come si legge più volte nei tanti messaggi di cordoglio, che da ormai una settimana si rincorrono sui social.

I familiari, gli amici, l’A.d.s Centro storico e quanti gli hanno voluto bene si sono radunati oggi per lui. Un corteo ha trasportato la bara nel cuore della città, in piazza Sedile del Campo, dove un lungo applauso ha accompagnato il suo ultimo “giro”.

Il ricordo

Passo svelto e testa bassa, “Enzuccio” lo ricordano tutti così. In marcia veloce per la città, probabilmente, spesso, senza nemmeno una meta. Nonostante i suoi problemi, noti a tutti, si era fatto voler bene da tanti, ma molti altri lo hanno allontanato, in diversi schernito, la maggior parte ignorato. In pochi conoscevano davvero la sua storia. E forse mai nessuno l’ha scoperta davvero fino in fondo.

Quei suoi “attimi di follia”, più volte ripresi e condivisi anche via social in pagine a lui dedicate, raccontavano, nel suo fare confusionario, piccoli frammenti. Ma lo avevano anche reso vittima di insulti ed offese.

Una vita difficile, dove tra i tanti mostri da combattere c’è stata anche l’indifferenza.

"Forse ora hai trovato la pace che qui non hai mai potuto avere", uno dei messaggi d'addio.