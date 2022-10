Piazza della Libertà a Salerno: telecamere contro i vandali In arrivo 18 occhi elettronici nel nuovo slargo

In arrivo telecamere di video sorveglianza a Piazza della Libertà a Salerno. L'amministrazione comunale ha acconsentito all'istallazione di 18 occhi elettronici. Il sistema vuole disincentivare gli atti vandalici. Diversi infatti gli episodi che si sono verificati da quando la Piazza è stata inaugurata.

In arrivo 18 telecamere di video sorveglianza

Dovrebbero essere ben 18 le telecamere di videosorveglianza in arrivo per proteggere il grande slargo che si affaccia sul mare e sulla città di Salerno. In un primo momento il Comune aveva deciso di non istallare telecamere di videosorveglianza. Ora è arrivato il dietrofront da parte dell'amministrazione comunale in seguito ai danneggiamenti che si sono ripetuti da quando la piazza è stata inaugurata.