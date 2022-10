Lotta al cancro a Salerno: inaugurata Dragon Boat in Rosa L'iniziativa si è tenuta sulla spiaggia di Santa Teresa, è dedicata alle pazienti oncologiche

Si è tenuta questa mattina davanti alla spiaggia di Santa Teresa di Salerno l'inaugurazione di Dragon Boat in Rosa, iniziativa dedicata alle pazienti oncologiche. Il progetto è nato dalla collaborazione tra l'Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro e il Circolo Canottieri Irno. L'idea è quella di regalare alle donne con una diagnosi di tumore al seno un prezioso momento di aggregazione all'insegna dello sport all'aria aperta. Madrina dell'evento l'attrice Tosca D'Aquino. Una manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Salerno. Presenti sulla spiaggia di Santa Teresa i gazebo della Canottieri Irno e dell'Associazione Angela Serra, con i volontari a disposizione per dare tutte le informazioni.

Il Team del Dragon Boat in Rosa

La Dragon Boat è salpata con a bordo la squadra delle Dragonette, composta da pazienti oncologiche e medici. Ha attraversato lo specchio d'acqua antistante la spiaggia per poi attraccare sull'arenile. Nell'equipaggio delle Dragonette la dottoressa Maria Lamberti, chirurgo della Breast Unit dell'Ospedale di Salerno. Alla manifestazione presente anche la dottoressa Carolina Fiorillo, oncologa, e il dottor Antonio Spadino, primario della Breast Unit. Per Canottieri Irno hanno partecipato Giovanni Ricco, presidente del Circolo, Pietro De Luca, vicepresidente allo Sport, Vincenzo Montefusco delegato al Settore Canoa, Carmine Mari, direttore tecnico Settore Canoa e l'allenatore Salvatore Serra.Per l'Angela Serra il presidente dell'Associazione nazionale, professor Massimo Federico, e Arturo Iannelli, legale rappresentante della sezione di Salerno.

Un progetto importante: l'inizio di un percorso

“Crediamo fortemente nell'importanza dello sport e dell'aggregazione per il benessere delle pazienti oncologiche e per la prevenzione - dichiara Massimo Federico, presidente dell'Associazione nazionale Angela Serra - . Pure durante le cure, è importante continuare a fare attività fisica, anche per ridurre la possibilità di sviluppare il linfedema, ad esempio. Per questo abbiamo fortemente voluto questo progetto, possibile anche grazie al bel mare di Salerno”.

Per Arturo Iannelli, legale rappresentante della sezione di Salerno: “La data del 22 ottobre per noi è solo un inizio, l'inizio di un percorso strutturato. Vogliamo offrire alle pazienti oncologiche la possibilità di fare due allenamenti a settimana, in palestra e in mare, e di partecipare presto ai raduni. Dragon Boat in rosa vede l'associazione impegnata a 360° sul fronte della cura, un fronte che oltre allo sport comprende la nutrizione e il makeup oncologico, per stare meglio”.