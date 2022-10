La foce del fiume Irno ridotta a discarica: rimossi oltre 130kg di rifiuti Una nuova azione di clean up a Salerno da parte dei volontari di Voglio un Mondo Pulito

Nonostante i tanti e continui inteventi da parte dei volontari, la foce del fiume Irno a Salerno continua ad essere usato come una discarica. Ancora troppi i rifiuti che i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito hanno raccolto nella mattinata di ieri, nel corso del loro consueto clean up.

Quanto è stato raccolto

Bottiglie di plastica, lattine, vecchi giochi e ogni tipo di rifiuti. Un bottino che pesa oltre 130 kg e che vede, nel dettaglio: 57,3Kg di indifferenziato, 34,5Kg di plastica, 24Kg di vetro, 6Kg di pneumatici e 10Kg di metalli.

Le parole dei volontari

"Il fiume che scorre in pieno centro città, che dovrebbe brillare e splendere, invece continua ad essere usato come discarica. - ha scritto Ciccio Ronca, presidente dell'associazione - Un ringraziamento speciale ad Enrico ed Esteban, del Gruppo Scout Salerno 1 per averci aiutato".

"Zero chiacchiere Solo azioni. Questo è il nostro motto", le parole dei volontari.