Locali ancora chiusi in Piazza della Libertà, Loffredo: "Spingere sull'apertura" Per il presidente del consiglio bisogna "rendere ancora più appetibile questa zona della città"

Era il 20 settembre 2021 quando, alla presenza di centinaia di persone, il presidente della Campania Vincenzo Napoli presentava ufficialmente: la “piazza sul mare più grande e bella d’Italia e d’Europa".

E' passato poco più di anno dalla cerimonia di inaugurazione di Piazza della Libertà, ma l'attesa per l'apertura dei locali del sottopiazza non è ancora terminata. Per Loffredo, presidente del consiglio comunale: "Bisogna accelerare"

"Rendere ancora più appetibile questa zona"

Il grande spazio che separa l'arenile di Santa Teresa dal Crescent è diventato, nel corso del tempo, un nuovo luogo di attrazione per salernitani e turisti "che qui si incontrano per una passeggiata in riva al mare, per scambiare una chiacchiera, per far giocare i loro figli", ha sottolineato il presidente Loffredo.

"Come amministrazione comunale dobbiamo spingere sull'acceleratore e fare in modo che l'iter per l'apertura delle attività commerciali sia più veloce e non inciampi in altri ostacoli burocratici. - ha aggiunto Loffredo - Le condizioni ci sono tutte, per rendere ancora più appetibile questa zona della nostra città che in tanti ci invidiano. Per farlo, come sempre, è necessario un gioco di squadra".

La movida salernitana si sarebbe già da tempo dovuta "trasferire" fino a raggiungere il fronte mare, godendo di una passeggiata lungo i nuovi spazi della piazza. Ma ad oggi, le attività commerciali restano non operative. E neppure in occasione della nuova edizione di Luci d'Artista sarà possibile assistere all'inaugurazione delle attività. Sembrerebbe che, infatti, l'apertura sia slittata alla prossima primavera.

A far rabbia sono anche le condizioni in cui versano alcuni spazi del sottopiazza.

"Sono certo che i colleghi e il sindaco Vincenzo Napoli lavoreranno in questa direzione. Dal canto mio, in qualità di presidente del consiglio comunale, sarò a disposizione di tutti, come è mio costume, per dare il mio contributo", la chiosa di Loffredo.