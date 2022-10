Linea d'Ombra: vandalizzato il totem promozionale in Piazza Portanova L'amarezza del co-direttore del festival, Giuseppe D'Antonio: "Hanno sporcato una cosa bella"

In questi giorni, dal 22 fino al 29 ottobre, è in corso la 27esima edizione del festival dedicato ai cortometraggi: Linea d'Ombra. La manifestazione promossa dall'associazione SalernoInFestival ha ricevuto il patrocinio di un gran numero di Enti, a partire dal Ministero della Cultura, passando alla Regione Campania e la Film Commission regionale, fino allo stesso Comune di Salerno. Il tema di quest'anno è "Conflitti": sicuramente un argomento centrale e che, forse, è stato preso alla lettera e come un vero e proprio invito da parte di chi ha vandalizzato il totem di Linea D’Ombra Festival a Piazza Portanova.

Come recita la nota stampa dell'organizzazione, il totem era stato allestito per invitare i giovani al gioco del ping pong sul tema dei conflitti nel cinema. L’idea del nuovo format “Conflitti a palla” è stata realizzata in collaborazione con il Pessoa Luna Park, organizzazione itinerante che si occupa di progetti di rigenerazione degli spazi urbani. Così, anche a Salerno, si voleva replicare quel progetto culturale itinerante che coniuga in maniera inedita l’ecologia, l’innovazione e la promozione culturale. Era stata immaginata proprio Piazza Portanova, al centro della passeggiata cittadina, come lo spazio ideale per ricreare un luna park urbano rivolto ai millennial.

L'amarezza di Giuseppe D'Antonio, co-direttore di Linea d'Ombra

Da qui, l'amarezza espressa da Giuseppe D'Antonio, co-direttore di Linea d'Ombra insieme a Boris Sollazzo. “Da un lato c’è una città che vuole crescere e consuma cultura. Poi c’è un pezzo di città che è esclusa da questo tipo di produzione e consumo. Capisco che dietro questa rabbia, questa incomprensione, questo rifiuto totale, ci possa essere una sofferenza più profonda. Hanno sporcato una cosa bella, per la città e per loro stessi. Potevano giocarci e invece hanno scelto una strada opposta al gioco, quella della rabbia e la rabbia sociale va interpretata, capita ma non giustificata”.

Solidarietà da parte dell'ordine dei giornalisti della Campania

"L’Ordine dei giornalisti della Campania esprime solidarietà per l’atto vandalico contro il Totem di Linea d’ombra. Solidarietà e allo stesso tempo preoccupazione per un grave sfregio alla cultura di Salerno e di tutta la nostra regione. Atti che vanno denunciati, contrastati e smascherati. La cultura va difesa in ogni momento. Sempre".