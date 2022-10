Per ogni libro un sacchetto di carta: continua l'iniziativa di Salerno Pulita La campagna di raccolta si terrà ogni giovedì, oggi appuntamento a Piazza San Francesco

Un libro per un sacchetto di carta: la campagna di sensibilizzazione e raccolta, messa in campo da Salerno Pulita, va avanti. Appuntamento, oggi pomeriggio, dalle 17, in piazza San Francesco.

L'iniziativa

I salernitani hanno ancora l’opportunità di disfarsi dei libri che non servono più portandoli al gazebo itinerante allestito dagli operatori della municipalizzata. Ai conferitori verranno consegnati sacchetti di carta da utilizzare per la raccolta differenziata della carta.

Per ogni libro l’utente riceverà un sacchetto fino ad un massimo di 52, cioè la quantità equivalente al conferimento settimanale per un intero anno.

Cosa serve

Gli utenti al gazebo dovranno esibire il codice fiscale. L’iniziativa si terrà una volta a settimana, il giovedì, dalle ore 17 alle ore 20, tranne il 7 dicembre e il 5 gennaio che sarà effettuata di mercoledì.

Una campagna di successo

Si tratta di un'iniziativa iniziata già prima del periodo estivo. Sono stati migliaia i cittadini che, grazie alla campagna messa in campo, sono riusciti a "liberare" scaffali, cantine e mansarde. Di tutti i libri raccolti è stata già fatta una cernita. A molti volumi è stata anche concessa una "seconda vita": sono, infatti, andati ad arricchire le biblioteche di numerose scuole cittadine.