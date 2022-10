"Annunciare subito le Luci d'Artista o si rischia una clamorosa crisi economica" Salerno, l'appello di Ilardi (Confcommercio): le luminarie decisive per la città

Manca ancora una data per l'inaugurazione delle Luci d'Artista di Salerno, e dalle associazioni di categoria arriva un appello ad accelerare i tempi per evitare conseguenze disastrose sull'economia della città.

L'esempio delle luci "gemelle" di Torino

«Le Luci d'Artista di Torino sono tornate a illuminare la città: accese iol 27 ottobre, saranno attive fino all'8 gennaio. Con l’accensione di ieri a Torino - spiega Antonio Ilardi, presidente di Confcommercio Salerno - vengono smentite tutte le supposizioni di cancellazione del principale evento natalizio italiano che, esattamente come avviene anche a Salerno, sostiene il turismo e il commercio del capoluogo piemontese nei mesi invernali».

«Subito le luminarie o sarà crisi»

«A Salerno è urgente annunciare la data di inizio dell’evento non oltre la fine del mese - il monito del rappresentante di categoria -, se non si vuole rischiare una clamorosa crisi del turismo e del commercio cittadino nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. In assenza di una comunicazione ufficiale, infatti, il mercato turistico è sostanzialmente fermo, l’indotto risulta prospetticamente azzerato e i flussi si stanno orientando verso altre destinazioni».

L'appello al Comune: incontriamoci

Ilardi ribadisce la necessità di dare certezze alla città, ed ha sollecitato l'amministrazione di Salerno a definire e comunicare ufficialmente la data di accensione delle Luci d'Artista. La richiesta di Confcommercio è di anticipare l'inaugurazione delle luminarie anche prima dell'ipotizzato 8 dicembre, per evitare ricadute negative sul tessuto produttivo del territorio.