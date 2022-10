Spazzatura non differenziata al mercato rionale: l'ira di Salerno Pulita “Gli operatori non effettueranno più la raccolta in queste condizioni”

Ancora problemi nel differenziare la spazzatura a Salerno. Questa volta nel mirino ci sono i mercatali, accusati dalla società che si occupa della raccolta e dello spazzamento in città, Salerno Pulita, di non rispettare il regolamento.

Il messaggio ai mercatali di Salerno Pulita

Sulla pagina social di Salerno Pulita è apparso il seguente messaggio: “Se gli operatori mercatali, anche lunedì prossimo, dovessero lasciare i piazzali in queste condizioni, Salerno Pulita non effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti, lasciando l'area mercatale nello stato in cui viene ridotto da chi non ha alcun rispetto della cosa pubblica”. La società ha ricordato che già precedentemente si erano verificati disservizi. “Nei mesi scorsi, proprio per evitare il ripetersi di situazioni come quelle di oggi, abbiamo incontrato gli operatori mercatali, garantendo loro la massima collaborazione con un servizio di raccolta più rapido ed aumentando il numero dei cassonetti per la raccolta differenziata. Evidentemente c'è qualcuno che non ha compreso che tutti gli operatori economici di Salerno hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata”.