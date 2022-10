Caccia e ambiente: accordo per vigilare sull'attività venatoria nel Salernitano La guardia Agroforestale firma il protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Libera Caccia

Un lavoro sinergico al fine di garantine una corretta attività venatoria, nonchè educare i cacciatori al rispetto delle regole e normative vigenti anche e sopratutto nel rispetto dell'ambiente. Intesa tra la Guardia Agroforestale Italiana e l'Associzione Nazionale Libera Caccia.

Tra le due realtà si è formalizzato protocollo d'intesa, siglato alla Presenza del Presidente Nazionale GAI Dott. Antonio D'Acunto e del Presidente Provinciale ANLC Domenico Della Corte e del Coordinatore Raffaele Bonacci, per una giusta attività di vigilanza che sarà intesa alla prevenzione degli illeciti in materia Ittico-Venatoria- Ambientale.

La Guardia Agroforestale Italiana, nel Salernitano, si avvarrà della collaborazione delle Guardie Venatorie ANLC sul territorio.

Il commento del presidente D'Acunto

"La Guardia Agroforestale Italiana, nasce come realtà per la tutela ambientale, ma tutela anche una corretta attività venatoria ed ittica, nonchè il mondo agricolo. Per fare questo occorre la sinergia anche di altre forme associative atte a collaborare e portare avanti progetti comuni per la tutela del territorio", ha commentato il presidente D'Acunto.