Degrado a Salerno: rifiuti abbandonati nelle acque del fiume Fuorni Voglio un Mondo Pulito denuncia l'ennesimo sversamento: inviata segnalazione al Comune

Un triste spettacolo che testimonia quanto il problema dello sversamento illecito dei rifiuti sia ancora una piaga difficile da arginare: sacchi di spazzatura e rifiuti galleggiano sulle acque del fiume Fuorni.

Almeno una dozzina di buste sono state scoperte dai volontari di Voglio un Mondo Pulito, intervenuti sul posto per un consueto intervento di clean up.

Inviata una segnalazione al Comune di Salerno

Le sentinelle ambientali, che da anni si occupano di ridare dignità ai luoghi del cuore di Salerno e non solo, vista la zona impervia e non avendo i mezzi adeguati per la raccolta dei rifiuti dal fiume, hanno allertato Salerno Pulita.

Dalla municipalizzata, hanno fatto sapere i volontari, è partita una segnalazione al Comune, con le immagine fornite dal gruppo.

L'appello è che si proceda, al più presto, ad un intervento di bonifica. Con la speranza di riuscire ad invidividuare, anche, il responsabile dello sversamento illecito.

Il report degli inverventi nel mese di ottobre

Si tratta solo dell'ultimo intervento messo in campo dall'associazione di tutela ambientale. Nel corso del mese di ottobre sono state svolte 18 operazioni in bonifica, a cui hanno preso parte 77 volontari, di cui 38 nuovi.

Il bilancio dei rifiuti rimossi dall'ambiente pesa 710kg, cosi ripartiti: