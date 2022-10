Giro d'Italia Plogging 2022: a Salerno raccolti 30 chili di rifiuti Iniziativa promossa dalle associazioni Retake Salerno e Voglio un Mondo Pulito

Ha fatto tappa a Salerno la 43esima tappa del Giro d'Italia Plogging 2022. Un’idea di custodia e cura per l’ambiente che ha visto protagoniste le associazioni Retake Salerno e Voglio un Mondo Pulito, guidate da Sara Petrone e Ciccio Ronca. I partecipanti si sono radunati a Lungomare Colombo da dove si sono incamminati verso il centro. Nel percorso di oltre tre chilometri, i volontari hanno raccolto trenta chili di rifiuti tra vetro, plastica, cicche di sigarette ed indifferenziato. «Lo scopo è far conoscere ad una platea più ampia questa nuova attività sportiva, il plogging, che fa bene a tutti, a chi la pratica, ma anche a chi sta a guardare, perché è un’attività che fa bene all’ambiente, alle nostre città, alle nostre montagne, ai nostri mari e alle nostre spiagge», hanno spiegato i promotori dell'iniziativa Sara Petrone e Ciccio Ronca. «Il Giro d’Italia Plogging 2022 è semplicemente un’idea a cui vari gruppi, che non si conoscevano, hanno aderito dedicandogli una delle loro abituali attività di raccolta». All'iniziativa hanno partecipato anche rappresentanti del Lions Club Salerno Arechi, di Rete dei giovani per Salerno e del Comitato Territoriale Salerno Mia.