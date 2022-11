La segnalazione: La stazione di Salerno è piena di parcheggiatori abusivi Inviato un video al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli

"La Stazione di Salerno è piena di parcheggiatori abusivi", è questa l'ennesima segnalazione riportata sul profilo Facebook del Consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

Una situazione non più tollerabile secondo diversi cittadini e, soprattutto, una cattiva immagine per la città, considerando che gli abusivi si trovano proprio in Piazza Vittorio Veneto: il primo luogo che incontrano i tanti turisti che scendono dai treni, e "porta d'ingresso" di Corso Vittorio Emanuele.

E' stata quindi inviata una segnalazione alla polizia municipale.

Abusivi nel mirino dei controlli

Negli ultimi giorni sono stati diversi i blitz da parte degli agenti della municipale contro gli abusivi.

Nel corso dei controlli, che hanno portato al sequestro di numerosi capi di merce contraffatta, a quattro parcheggiatori abusivi, che operavano sul circuito del cimitero cittadino, è stato notificato il Daspo urbano.