Luci d'Artista a Salerno, ci siamo: al via l'installazione delle luminarie L'inaugurazione della nuova edizione della kermesse è prevista entro la prima settimana di dicembre

Un po' in ritardo rispetto agli anni passati, ma la città di Salerno si prepara a vestirsi di Natale. Avranno inizio entro una decina di giorni i lavori per l’installazione delle luminarie per la nuova edizione dell'evento Luci d’Artista.

Il capoluogo salernitano si prepara a brillare per l'edizione 2022-2023 della kermesse che ha reso la città famosa. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto operativo dell’IREN con l’intento di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di Dicembre.

Il sindaco Napoli: "Presto il programma, installazioni inedite"

L'annuncio del sindaco Vincenzo Napoli arriva a seguito del sollecito da parte del Presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, che aveva chiesto all’amministrazione comunale di ufficializzare quanto prima la data di inaugurazione della XVII° esposizione delle luminarie.

"Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento dell’evento sostenuto dalla Regione Campania - ha fatto sapere il primo cittadino - Le tante richieste di imprenditori, tour operator e di semplici visitatori confermano l’attesa per una manifestazione di rilievo nazionale che genera economia e lavoro per tutto il territorio".

Per la fascia tricolore si tratta dell'edizione "delle novità". Tante le nuove installazioni attese, che per far fronte al caro energia saranno spente a mezzanotte e non più alle tre del mattino, fatti salvi i giorni di festa.

"Gli elementi luminosi saranno, come avviene fin dalla prima edizione, a basso consumo energetico. Saranno proposte anche alcune installazioni inedite che andranno ad arricchire il percorso delle Luci tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle ed astri, esotismo", anticipa il sindaco Napoli.