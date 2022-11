Salerno celebra il giorno dell'Unità Nazionale e la giornata della Forze Armate Al teatro Augusteo consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana

Una giornata di ricordo e memoria. Anche la provincia di Salerno celebra il 104° anniversario del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, la tradizionale cerimonia organizzata dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in ricordo dell’armistizio di Villa Giusti, entrato in vigore il 4 novembre del 1918,e che sancì la fine della prima guerra mondiale.

"Una solenne ricorrenza - scrivono dalla prefettura - volta al ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, in Italia e nel mondo, in difesa della Patria e dei valori di libertà, democrazia, solidarietà e unità nazionale sui quali la stessa si fonda".

La manifestazione.

Ad aprire la cerimonia la deposizione, questa mattina, da parte del Prefetto di Salerno, Francesco Russo e delle Autorità militari e civili e religiose delle corone d'alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto. La cerimonia è proseguita poi in piazza Giovanni Amendola dove, sulle note dell’Inno d’Italia, si è assistito all’Alzabandiera solenne.

Le celebrazioni sono continuate all’interno del “Teatro Augusteo”, dove il Prefetto ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Sempre nel Teatro, dopo aver reso onore alle Forze Armate, sono state consegnate le onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia e un attestato di pubblica benemerenza rilasciato dal Ministero dell’Interno.

Ad accompagnare i momenti solenni della manifestazione è stata l’orchestra di fiati e dal coro del liceo musicale “Teresa Confalonieri” di Campagna, diretti dal maestro Giuseppe Giordano, e successivamente allietata dai maestri Daniele Gibboni e Annastella Gibboni (violino) e Pietro Gatto (pianoforte).

Ad imprimere una eccezionale e toccante emozione alla cerimonia è stata la straordinaria partecipazione del Maestro Bruno Venturini, considerato l’ambasciatore della canzone napoletana nel mondo. Il Maestro, salernitano, è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana nel 1995, dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Le parole del prefetto Russo

Il Prefetto Russo, nell’accogliere gli insigniti e le ragazze e i ragazzi delle scolaresche, accorsi numerosissimi, ha sottolineato il sacrificio estremo di tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno messo a repentaglio “il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere: valori immutati nel tempo, in cui continuiamo a riconoscerci e che hanno accompagnato il nostro Paese nel cammino verso la libertà e l’affermazione dei valori democratici”.

“Ed è proprio nel valore del sacrificio e dello spirito di abnegazione che vedo quest’oggi un trait d’union con la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana” concesse dal nostro Presidente, Sergio Mattarella, a cittadini della provincia di Salerno. Gli insigniti di oggi sono figure particolarmente illustri del nostro territorio, che si sono distinte nel campo delle lettere, delle arti, della medicina, della tutela della sicurezza dei cittadini, dell’economia e nel disimpegno di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Ritengo, infatti, che anche attraverso l'impegno civile e nella solidarietà, attraverso la promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute si possa contribuire al bene comune e alla testimonianza dei valori repubblicani”.

Elenco degli insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana in provincia di Salerno

BATTIPAGLIA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo PEPE

CAVA DE’ TIRRENI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Luca PASTORE

EBOLI

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana Filippo DE RUBERTO

FUTANI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Angelo VILLANO

GIFFONI VALLE PIANA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro FOGLIA

NOCERA INFERIORE

Ufficiale al Merito della Repubblica Carmelo MARRA

Cavaliere al Merito della Repubblica Aniello CARBONARA

OLEVANO SUL TUSCIANO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe PIPINO

ROCCAPIEMONTE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro VIGLIOTTI

SAN GREGORIO MAGNO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Arcangelo SAGGESE TOZZI

SAN VALENTINO TORIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio CELENTANO

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe IOZZINO

SAPRI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe LO SCIUTO

VIETRI SUL MARE

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lucio RONCA

SALERNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Vincenzo FERRARA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonia AUTUORI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppina BASILE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Paolo CARBONE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio DE DONATO

Cavaliere al Merito della Repubblica Sergio GALDERISI

Cavaliere al Merito della Repubblica Salvatore MARESCA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giovanni POMPA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Umberto SARACENO

Attestato di pubblica benemerenza al merito civile, concesso con decreto del 30 maggio 2022, dal Ministro dell’Interno al Cav. Vincenzo Landi, per il seguente motivo: “Con estremo coraggio, salvava una donna che stava annegando in mare. Chiaro esempio di elevate virtu’ civiche e di umana solidarietà”. 10 luglio 2012 – Salerno.