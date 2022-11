Luci d'Artista a Salerno, Mastella scrive a De Luca: "Non ci lasci al buio" Il primo cittadino di Benevento al veleno: anche le zone interne fanno parte della Campania

Il finanziamento da 2 milioni di euro che la Regione ha concesso a Salerno per le Luci d'Artista torna a dividere i territori. In città sono iniziate sotto la pioggia le operazioni di montaggio delle installazioni, mentre i commercianti chiedono al Comune di sostenere l'evento che è fondamentale per l'economia del territorio.

Ma i sindaci delle altre città chiedono a Palazzo Santa Lucia la stessa attenzione: «La Campania non è solo Salerno, De Luca non lasci al buio Benevento e le aree interne». Questo il monito del sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella.

«Altro che luci, mancano anche i soldi per l'albero»

«Speriamo che il presidente Vincenzo De Luca, del quale conosciamo la sensibilità, dopo aver finanziato cospicuamente Luci d’Artista a Salerno, si ricordi anche di Benevento. Senza un adeguato contributo non riusciremo ad accendere nemmeno l’albero, figurarsi le luci», la stoccata del primo cittadino.

Non esiste solo la costa, ma anche le aree interne

Mastella poi ha aggiunto: «La Campania non è soltanto quella costiera e metropolitana, c’è una Campania interna molto bella, rigogliosa, ospitale, che necessita di attenzione e non certo di essere abbandonata a se stessa. La Regione Campania deve considerare tutte le realtà del proprio territorio, tanto le metropoli quanto le città più piccole e i comuni piccolissimi. Non si può essere madre affettuosa con alcune città e matrigna con altre».

Il sindaco di Benevento si è detto comunque «convinto, però, che il presidente De Luca consentirà anche a Benevento e ai beneventani di fare un Natale con l’Albero e le luci e che non ci lascerà al buio».