Luci d'Artista a Salerno: primo albero in stazione, a Pastena una stella dorata Aria di Natale in città: proseguono le installazioni per la nuova edizione della kermesse

di Federica Inverso

Il montaggio delle luminarie per la nuova edizione di Luci d'Artista va avanti. In piazza Vittorio Veneto arriva "l'albero della famiglia". A Pastena spunta una grande stella natalizia.