Bomba d'acqua sul Golfo di Policastro: allagamenti e disagi nel Cilento Un'auto è rimasta bloccata nel sottopasso a Villammare, nel comune di Vibonati

Il maltempo torna a colpire a sud della provincia di Salerno. Una bomba d'acqua ha colpito, stamattina, il Golfo di Policastro, provocando allagamenti e disagi. Pioggia battente anche in altre aree del territorio, dove al momento non si registrano però particolari criticità.

Bomba d'acqua a Sapri

Un violento nubifragio ha interessato il Golfo di Policastro, ed in particolare a Sapri. Un fiume d'acqua e fango ha invaso via Kennedy. Disagi soprattutto alla viabilità a causa delle strade allagate. Anche piazza Plebiscito, cuore nevralgico del centro cittadino, è un fiume in piena.

Allagamenti a Vibonati

Disagi anche in altre aree del Golfo. A Villammare, frazione di Vibonati, il sottopasso al bivio è rimasto allagato e un’auto è bloccata. Gli altri mezzi sono costretti a fare dietrofront.